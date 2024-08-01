38 صورة من حفل زفاف بشرى وخالد حميدة في الساحل الشمالي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة بشرى، بزفافها على رجل الأعمال خالد حميدة، مساء الأربعاء، بحضور الأصدقاء والمقربين، وسط أجواء تملؤها الفرحة والبهجة والرقص.



وأقدم خالد حميدة على تقبيل بشرى والرقص معاها خلال جلسة تصوير أمام شاطئ البحر.

أقيم حفل الزفاف بالقرب من أحد شواطئ الساحل الشمالي، الذي شهد حضور كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمود حميدة ولبلبة ورانيا يوسف ولقاء الخميسي وزوجها اللاعب السابق محمد عبد المنصف وإيمي سالم، ودرة، وداليا البحيري، وهاني رمزي وزوجته، وميس حمدان ولقاء سويدان، وابنتها جومانا، ونور خالد النبوي وآخرين.

واحتفل محمود حميدة بحفل الزفاف وهو يرقص مع خالد حميدة زوج بشرى وسط تصفيق من الحضور.

كما رقصت بشرى مع زوجها خالد حميدة على أغاني تامر حسني وعبدالباسط حمودة.

وكانت الفنانة بشرى، طرحت مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "بيني وبينك كلمة"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم، ألحان وتوزيع عبدالله هميم، ورؤية فنية سيف عريبي.

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