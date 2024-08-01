بعد حفل زفافها.. لقاء سويدان توجه رسالة لـ بشرى (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة لقاء سويدان، رسالة للفنانة بشرى بعد احتفالها بحفل زفافها على خالد حميدة مساء الأربعاء، بالساحل الشمالي.

ونشرت لقاء، صورا لها من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك يا أحلى عروسة في الدنيا.. بحبك ما شاء الله تبارك الله".

وظهرت لقاء في الصور بصحبة الفنان محمود حميدة والعروس بشرى، والفنانة درة والفنان شريف رمزي.

وحضر حفل زفاف بشرى وخالد حميدة مجموعة كبيرة من نجوم الفن بينهم درة وهاني رمزي ومحمود حميدة ولقاء سويدان ونور النبوي ورانيا يوسف ولبلبة ولقاء الخميسي.

وكانت الفنانة بشرى، طرحت مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "بيني وبينك كلمة"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم، ألحان وتوزيع عبدالله هميم، ورؤية فنية سيف عريبي.