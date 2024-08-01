شكرا لقرائتكم خبر عن نجم جيل التسعينيات :مصر كلها كانت بتشوف أغانينا وكثرة الفضائيات شتت الناس والان مع تفاصيل الخبر

قال المطرب حسام حسنى نجم جيل التسعينيات، إن موسيقى التسعينيات عايشة أكتر من التجارب التى سبقتها لأنها نضجت ومرينا بتجارب عدة، وكانت فى وقتها مثل موسيقى البوب المصرى".

وأضاف حسام حسنى خلال مداخلة لبرنامج "العالم علمين" المذاع على القناة الأولى، أن مصطلح الفيديو كليب كان مصطلح جديد وقتها، وسينما كليب كانت مكلفة، ونحن فى أواخر الثمانيات وأوائل التسعينيات كنا محظوظين باختراع الفيديو وهو شريط الكاسيت وكان أرخص من السينما".

تابع حسام حسنى، مصر كلها كانت بتشوف أغانينا على القناة الأولى والثانية، ولكن كثرة الفضائيات شتت الناس، لافتا إلى أن نجاح أى حد فينا كان نجاح للجيل كله، غير هذه الأيام، وكنا ندعم بعضنا ونعطى الأراء لبعض ونغنى ورا بعض ونتكاتف من أجل نجاح التجربة".

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.



وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.