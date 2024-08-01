شكرا لقرائتكم خبر عن جدول فعاليات وعروض مهرجان العلمين الجديدة خلال شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان العلمين الجديدة خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك" عن فعاليات شهر أغسطس، من حفلات غنائية وعروض مسرحية وفعاليات رياضية ومسابقات ترفيهية وفعاليات خاصة للأطفال.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ويشهد المهرجان فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



جدول فعاليات وعروض مهرجان العلمين الجديدة خلال شهر اغسطس



جدول الاسبوع الرابع من مهرجان العلمين الجديدة



جدول الاسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة



جدول الاسبوع السادس من مهرجان العلمين الجديدة



جدول الاسبوع السابع من مهرجان العلمين الجديدة