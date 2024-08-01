بفستان قصير.. أحدث ظهور لـ نادية الجندي في الساحل الشمالي ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خضعت النجمة نادية الجندى، لجلسة تصوير جديدة في الساحل الشمالي.

ونشرت نادية الجندي"، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مساء الورد عليكم جميعًا.. صيف جديد 2024".

وظهرت نادية الجندي في الصور بإطلالة شبابية مرتدية فستان أبيض قصير يناسب أجواء فصل الصيف.

وحازت الصور على إعجاب نجوم الفن والإعلام، لتضع الفنانة روجينا على الصور ايموجي قلوب، وكتبت الفنانة لقاء الخميسي تعليقا: "قمر"، وعلق الإعلامي نزار الفارس: "مساء الورد ياراقية نجمة الجماهير الكبيرة بفنك وأخلاقك العالية".

وعلق رواد موقع "انستجرام" على الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ماشاء الله كريمة علي بسبوسة"، "المحافظة علي الجمال والرشاقة حاجة صعبة.. برافو عليكي"، "الطلة حلوة وخفيفة"، "ليت الشباب يعود يوما".

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