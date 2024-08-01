لأول مرة.. شهيرة تكشف كواليس جديدة عن مقبرة أحمد زكي وسر عدم زواجه بعد هالة فؤاد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نفت الفنانة شهيرة، ما تردد حول توسط الفنان الراحل أحمد زكي في زواجها من الفنان محمود ياسين، مؤكدة أن الأخبار المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة.

وقالت شهيرة، ببرنامج "تفاصيل"، إن الفنان الراحل أحمد زكي كان "زميل ديسك واحد" ، وكانت تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ أن كان عمرهما 18 عامًا، وحتى أن توفاه الله، وظلت الصداقة بينهما مستمرة بعد زواجها من الفنان الراحل محمود ياسين.

وأوضحت شهيرة، أن أحمد زكي، عند علمه بوجود علاقة عاطفية بينها وبين محمود ياسين، أراد الإطمئنان على أنها علاقة جادة سوف تنتهي بالزواج، وهذا كل ما يهمه، مؤكدة على أنه كان أكثر من صديق وبعد وفاته شعرت أنها فقدت شيئًا كبيرًا من حياتها.

وتابعت: "أحمد زكي كانت تفاصيل حياته بيحكهالي، وقصصه العاطفية وزواجه من هالة فؤاد، ولما ربنا مَنّ عليا بالحج كذا مرة فكرت أخده معايا الحج، ولما عرضت عليه رحب جدًا وطلع معايا وحج.. والمقبرة اللي مدفون فيها دلوقتي أنا اللي جايبهاله قبل وفاته بـ 6 سنين، وكان بيخاف لما اقوله لازم يبقى عندك مقبرة، كان يقولي هاتي أنتي وأنا هدفع حقها .. وده اللي حصل فعلاً".

وأضافت شهيرة، أن أبنائها كانوا ينادون الفنان الراحل أحمد زكي بـ" يا خالي"، حيث كان بمثابة أخ لها، كما أنه شاهد على عقد زواج رانيا محمود ياسين من الفنان محمد رياض.

وكشفت شهيرة، أنها وجهت نصائح للفنان الراحل أحمد زكي من أجل الزواج حتى لا يظل وحيدًا في الحياة ولكن دون جدوى، نظرًا لأنه كان شخصية ذو تركيبة خاصة، مؤكدة على أن زوجته الراحلة هالة فؤاد كانت أكثر إنسانة مناسبة للراحل أحمد زكي، وبعد انفصاله عنها ظل يُحبها وكانت امرأة حياته.