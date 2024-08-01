شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث ظهور لـ حسن حفيد محمود حميدة بصحبة بوسى شلبى والان مع تفاصيل الخبر

لفت حسن، حفيد محمود حميدة، الأنظار فى أحدث ظهور له بصحبة الإعلامية بوسى شلبى، حيث نشرت له صورة من مهرجان الأقصر بصحبته وصورة أخرى من حفل زفاف النجمة بشرى.

وكان عدد كبير من نجوم الفن توافدوا لحضور حفل زفاف رجل الأعمال خالد حميدة والنجمة بشرى المقام حاليا بالساحل الشمالى، ومن أبرز الحضور درة ولقاء سويدان وابنتها جومانا وهانى رمزى ولبلبة وميس حمدان وآخرون.

واحتفلت الفنانة بشرى، أمس الأربعاء، بحفل زفافها على رجل الأعمال خالد محمود حميدة البالغ من العمر 39 عاما، فى حفل عائلى بالساحل الشمالى، اقتصر على العائلة والأصدقاء.

خالد محمود حميدة، هو نجل (مها) الزوجة الثانية للفنان محمود حميدة، وحصل على اسم شهرته من الفنان محمود حميدة لمكانة حميدة فى قلبه.

وكانت بشرى طرحت أغنية بينى وبينك كلمة من كلمات محمد إبراهيم ورؤية فنية سيف عريبى وتوزيع وميكس وماستر عبدالله هميم وألحان عبد الله هميم.

ومن آخر أعمال النجمة بشرى فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

تدور قصة فيلم "أولاد حريم كريم" حول رجل أرمل يعيش مع ابنته الوحيدة التى أحبت شابًا لم يجده مناسبًا لها، فقرر التدخل فى حياتها وعثر لها على "عريس لُقطة"، تمكن من جذب انتباهها وشتت مشاعرها فى نفس الوقت، وقرار تدخله فى حياة ابنته شجعته عليه أرملة قررت البحث عن زوج لابنتها ذات الـ21 عامًا على "الإنترنت".

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عاما وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.



حسن حفيد محمود حميدة (1)