شكرا لقرائتكم خبر عن حازم جودة: مهرجان نبتة يهتم بالأطفال من كافة الجوانب وينمي مواهبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج حازم جودة لـ"الخليج 365" إن نشاط مهرجان نبتة للأطفال يقدم عددًا من الورش والحكاوي للأطفال خلال فعالياته التي تقام في مدينة العلمين الجديدة، يوم 17 أغسطس ضمن النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، موضحًا أن نبتة جعل الصورة كاملة من ناحية الترفيه للأسرة كاملة.

وأضاف المخرج حازم جودة أن نشاط نبتة خاص بإنتاج كل ما يخص محتوى الطفل سواء برامج أو أفلام كرتونية ومسلسلات التي تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعن ورشة "الستوب موشن" التي يقدمها خلال الفعاليات، أوضح أن الستوب موشن جزء من الرسوم المتحركة، وخاصة تحريك الصلصال.

حرص مهرجان نبتة للأطفال المقام ضمن النسخة التانية من مهرجان العلمين الجديدة، على الاهتمام بالطفل من كافة الجوانب، وتنمية مواهبه المختلفة، وكانت ريادة الأعمال الصغيرة من ضمن الفعاليات التي اهتم بها المهرجان من أجل تشجيع الأطفال على اكتشاف أنفسهم من خلال الروح الريادية للأعمال ومزجها بالتعبير الفني من خلال الرسم والألوان.