شكرا لقرائتكم خبر عن رقص محمود حميدة ولقاء سويدان وداليا البحيرى فى فرح بشرى وخالد حميدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجواء من الفرحة ظهرت في حفل زفاف النجمة بشرى وخالد حميدة، الذي أقيم مساء الليلة، في الساحل الشمالي، حيث ظهر النجم الكبير محمود حميدة، وهو يرقص مع العروسين بحيوية ونشاط، كما حرصت بعض الفنانات على الرقص مع العروسين منهم لقاء سويدان ولقاء الخميسي وداليا البحيري وغيرهم.



محمود حميدة يرقص في فرح بشرى وخالد حميدة

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل زفاف النجمة بشرى ورجل الأعمال خالد محمود حميدة المقام حاليا بالساحل الشمالي، ومن أبرز الحضور، محمود حميدة ولبلبة ورانيا يوسف ولقاء الخميسي وزوجها اللاعب السابق محمد عبد المنصف وإيمي سالم ونور خالد النبوي وأحمد شاكر عبد اللطيف وآخرين.

واحتفلت الفنانة بشرى، مساء الأربعاء، بحفل زفافها على رجل الأعمال خالد محمود حميدة البالغ من العمر 39 عاما، فى حفل عائلى بالساحل الشمالي، اقتصر على العائلة والأصدقاء.

خالد محمود حميدة، هو نجل (مها) الزوجة الثانية للفنان محمود حميدة، وحصل على اسم شهرته من الفنان محمود حميدة لمكانة حميدة فى قلبه، وأكدت النجمة بشرى أن حفل الزفاف بسيط يقتصر على العائلة والأصدقاء فقط وسيقام فى الساحل الشمالى.