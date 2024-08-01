شكرا لقرائتكم خبر عن خواكين فينيكس: غنائى نال إعجاب النجمة ليدى جاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى خواكين فينيكس عن إعجاب المغنية والنجمة العالمية ليدي جاجا به عندما سمعته يغني، متذكرًا كيف قفزت بقهوتهاأثناء الغناء، وذلك خلال كواليس تصوير فيلمهما الجديد Joker: Folie à Deux، في مقابلة جديدة مع Empire، قال فينيكس إنه عندما غنا لجاجا لأول مرة، لم تستمتع بغنائه فحسب، بل شجعته أيضًا.

وصرح فينيكس قائلا: " ما فعلته جاجا كان مثيرا وجعلني أشعر بالثقة، وكانت جاجا دائمًا مشجعة للغاية".

كما أكدت فرانسين مايسلر Casting Director لفيلم Joker: Folie à Deux، أن المغنية العالمية ليدى جاجا ستذهل كل مشاهدى العمل، جاجا ستقدم شخصية هارلى كوين في أجزء الثانى من الفيلم الشهير.

من المقرر أن تلعب جاجا في Joker: Folie à Deux أمام النجم العالمى خواكين فينيكس، الذى سيقدم شخصية الـJoker من جديد، الدور الذي أكسبه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن الفيلم الأول الذى طرح في 2019.

وستلعب جاجا دور هارلي كوين، عشيقة وصديقة آرثر فليك/جوكر، وصرحت مايسلر إنها "مندهشة" من دويتو جاجا وفينيكس أثناء تصوير الفيلم.

في حديثها في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي في جمهورية التشيك، قالت مايسلر: "لم أقترح اسم ليدي جاجا، لم تكن فكرتي، كانت اختيار المخرج تود فيليبس قبلي".