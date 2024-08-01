شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد The Walking Dead: Daryl Dixon لموسم ثالث قبل طرح الثانى سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة AMC عن تجديد مسلسل The Walking Dead: Daryl Dixon لموسم ثالث قبل طرح حلقات الموسم الثانى من العمل يوم 29 سبتمبر المقبل، على أن يتكون الموسم الجديد من 6 حلقات، تطرح بشكل أسبوعى.

يدورالموسم الثانى من مسلسل The Walking Dead: Daryl Dixon، الذى سيعرض على شبكة AMC، متبعًا الشخصيات المفضلة لدى متابعى العمل، داريل ديكسون وكارول بيليتير، وهما يواجهان كلاهما الشياطين القدامى، بينما تكافح هي للعثور على صديقتها وهو يكافح من أجل قراره بالبقاء في فرنسا، مما تسبب في الشعور بالتوتر.

مسلسل The Walking Dead: Daryl Dixon ، من بطولة نورمان ريدوس، وماكبرايد، وكليمنس بويزي، ولويس بوش شيجليوزي، ولايكا بلانك فرانكارد، وتشارييه، ورومان ليفي، وإريك إبواني، وهو من إنتاج المدير التنفيذي ديفيد زابل، وسكوت إم جيمبل، وريدوس. وماكبرايد وجريج نيكوتيرو وأنجيلا كانغ وبريان بوكراث ودانيال بيرسيفال وجيسون ريتشمان وستيف سكويلانت.

على أن يدور الموسم الثانى من The Walking Dead: Daryl Dixon مع كارول (ماكبرايد) التي تبحث عن داريل (ريدوس) بينما يتعامل مع قراره بالبقاء في فرنسا.