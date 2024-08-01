شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير: المسرح ملعبى وتكريمى يفرق معايا إنى ساهمت فى إسعاد الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم أحمد بدير، ضيفًا على تلفزيون الخليج 365، من حفل افتتاح مهرجان المسرح المصرى فى دورته الـ17.

وقال أحمد بدير: "تكريم المسرح له قيمة مختلفة المسرح الملعب بتاعى و بحبه و منتمى له أكتر والتكريم بيفرق جامد لانه بيأكد أن خلال مشوارى فى المسرح أكون سهمت و اسعدت الناس على خشبة المسرح".

وتابع فى حديثه: "لازم نأكد على هذا المهرجان و الورش اللى بتتعمل، و الأشعاع بتاع المهرجان ينتشر وعشان الناس تحس بقيمته و الفؤاد بتاعته وبالتالى يبقى فى مزيد من التطور و الاجتهاد و العطاء".

وعن ظهوره بالشال الفلسطينى، قال: "ابسط حاجة ممكن الواحد يعبر به عن انتماءه للقضية الفلسطينية واحساسه بأهل غزة و اللى بيحصلهم و الشعب الفلسطينى و ان شاء الله تنزاح عنهم الغمه وفلسطين ترجع تانى لشعبها".

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وينطلق المهرجان في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.