بعد أزمة"التيك توكر".. مؤلف "غموض" يعلن إلتزام الجهة المنتجة بتعليمات النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق فتحي الجندي مؤلف مسلسل "غموض" على الأزمة الأخيرة للعمل مع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بعد إعلان الأخير عن مقاضاة الجهة المنتجة للعمل بعد تعاقدهم مع "التيك توكر" محمد شاكر، رغم كونه ليس عضوا بالنقابة أو لديه تصاريح بمزاولة المهنة، الأمر الذي يُعد مخالفا للوائح النقابة.

وقال فتحدي الجندي مؤلف المسلسل، في بيان صحفي، جاء فيه: "تعلن الشركة المنتجة لمسلسل غموض عن إلتزامها الكامل بكل تعليمات نقابة المهن التمثيلية.. وقد تم أكثر من لقاء مع سيادة النقيب الفنان الإنسان أشرف زكي وبعض أعضاء النقابة المحترمين.. وإلتزمنا وسنلتزم بكل ما تراه النقابة لصالح الفن والصناعة من تراخيص وتصاريح وغرامات.. وذلك تقديرا للنقابة الموقرة ونقيبها وكل أعضائها المبدعين المحترمين".

يُذكر أن، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حذر مرارا وتكرارا من الاستعانة بمشاهير منصات التواصل الاجتماعي، منعا لتعرض صُناع العمل للمساءلة القانونية وإحالتهم للتحقيق، كان آخرها أزمة مسلسل "بطن الحوت" في نوفمبر الماضي، بعد مشاركة "التيك توكر كروان مشاكل"، حيث قال في تصريحات تلفزيونية وقتها: "النقابة ترحب بأي موهبة جديدة تدخل عالم الفن من الطرق الشرعية".

وأشار إلى أن الفن في الفترة الأخيرة أصبح "مهنة من لا مهنة له"، متابعا: "أي حد يجيب أصحابه وقرايبه ويشتغلوا ولا كأن فيه نقابة، ومن جانبنا نغلق الباب أمام أي دخلاء على المهنة".