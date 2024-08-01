شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة يشارك في بطولة سيكو سيكو مع عصام عمر وطه دسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان باسم سمرة في بطولة فيلم سيكو سيكو، بطولة النجمان عصام عمرو وطه دسوقى، من إخراج عمرو المهندس، حيث بدأ سمرة تصوير العمل خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يقدم سمرة دوراً محورياً في أحداث العمل، المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة united studios وfilm square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومقرر عرضه نهاية العام الجارى 2024.

يشار إلى أن آخر أعمال باسم سمرة فيلم اللعب مع العيال الذى يعرض حاليا في الموسم السينمائى، من إخراج شريف عرفة، وبطولة النجم محمد إمام وويزو وعدد كبير من الفنانين .

وانتهى عصام عمر مؤخراً من تصوير فيلم بعنوان البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، الذي يخوض به أولى بطولاته المطلقة في السينما، ويشارك في بطولة الفيلم ركين سعد، وعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والفيلم من إخراج خالد منصور، كما يشارك عصام عمر أيضاً في بطولة فيلم "فرقة الموت" مع أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين بيومي فؤاد ورشدي الشامي.

أما طه دسوقى فتعاقد مؤخراً على المشاركة في بطولة فيلم "رزق الهبل" مع النجمة من زكى، ويضم العمل محمد شاهين وسماح أنور، وانتصار، تأليف جورج عزمي وإخراج سارة نوح وإنتاج شاهيناز العقاد، بينما كان آخر ظهور له خلال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة مع هشام ماجد وهنا الزاهد حيث شاك كضيف شرف بمشهد واحد فقط.

