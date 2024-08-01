يارا السكري تتألق بأنوثتها و جمالها بلوك رائع..إليكم سعر حقيبة يدها من Chanel

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري متابعيها بإطلالتها الجديدة وخطفت الأنظار بأناقتها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتدية كروب توب باللون الزهري ذات أكمام قصيرة مع شورت قصير باللون الأبيض، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها، مع نظرات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.

حكم قضائي يصدر ضد تامر حسني



و حملت يارا بيدها حقيبة من دار أزياء Chanel وصل سعرها إلى 5,700 دولار.

وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرى الإسبانية خلال زيارتها إلى هناك، إذ كانت ترتدي اللباس الإسباني التقليدي وهو فستان طويل وواسع عند الطرف، زاهي الألوان و مزين بالرسومات والورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.

