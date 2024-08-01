بإطلالة "جريئة".. أحدث ظهور لـ سارة سلامة والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها التقطتها بطريقة الـ"سيلفي".

ونشرت سارة، صورتين لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "روعة" ، "جمالك" ، "قمورة" ، "العسل" ، "أجمل بنوتة على الكوكب".

وكانت آخر مشاركات الفنانة سارة سلامة بمسلسل "الأجهر" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض بموسم دراما رمضان 2023.

يذكر أن، سارة سلامة تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "نقطة سوداء" ويشاركها البطولة أحمد فهمي، وسوسن بدر، وناهد السباعي، وتأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة، إلى جانب فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وتشاركها البطولة الفنانة رانيا يوسف، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.