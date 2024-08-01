كيف علق المخرج محمد سامي على فارق الطول بينه وبين زوج شقيقته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق المخرج محمد سامي، على فارق الطول بينه وبين رجل الأعمال محمد المغازي زوج شقيقته الفنانة ريم سامي، وذلك في أول ظهور لهما على السوشيال ميديا بعد قضاء شهر العسل.

ونشر سامي، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع أخي طويل القامة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الله يخليكم لبعض" ، "الله يسعدكم يا رب" ، "ربنا يديم الأخوة يا رب" ، "ربنا يحفظكم ".

يذكر أن، ريم سامي احتفلت بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي، يوم الجمعة 17 مايو 2024، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكانت آخر أعمال "ريم" مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، وإخراج محمد سامي.