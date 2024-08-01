شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم التسعينيات يحيون حفلا غنائيا اليوم بعنوان كاسيت 90 بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي نجوم التسعينات محمد فؤاد وحميد الشاعرى وهاشم عباس وإيهاب توفيق وخالد عجاج، حفلا غنائياً ضخماً مساء اليوم الخميس بعنوان "كاسيت 90"، ضمن فاعليات مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية، حيث اوشكت التذاكر على النفاذ، والحفل يقام بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية.

وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين عبر إنستجرام، تفاصيل الحفل،: فاكر شريط الكاسيت وإحساسك وأنت بتسمع أول أغنية في الألبوم؟ مهرجان العلمين الجديدة 2024، بيقدم حفلة هترجع لجيل التسعينيات أحلى ذكرياته.. 90 Cassette.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.