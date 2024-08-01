ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تواجه مشكلة في التّخلص من لقب والدها الشّهير

في تحوّل دراماتيكيّ للأحداث، قرّرت “شيلوه جولي بيت” إسقاط الاسم الأخير الشّهير لوالدها، هذا ما أدّى إلى صدمة في جميع أنحاء هوليوود وخارجها.

وفي تطوّرات جديدة بشأن القضيّة قد تمّ تأجيل جلسة المحكمة يوم الإثنين الفائت بسبب خلل فنّيّ. وقد كشف مصدر لـ “الصّفحة السّادسة” أنّ تغيير اسم ابنة براد بيت وأنجلينا جولي تأخّر لأنّ المحكمة لم تكمل فحص الخلفيّة اللازم بشكل صحيح.

وأكّد محامي شيلوه، بيتر ليفين، التّأجيل قائلًا: “للأسف، لم تتمكّن المحكمة من إكمال فحص الخلفيّة قبل جلسة يوم الإثنين الفائت، لذلك تمّ تحديد موعد الجلسة في ١٩ أغسطس”.

وأضاف ليفين: “هذا أمر طبيعيّ”. “كلّ شخص يخضع لطلب تغيير الاسم يحتاج إلى فحص خلفيّته من قبل كاتب المحكمة، وبسبب خطأ كتابيّ، تأجّلت جلسة الاستماع لشيلوه إلى موعد جديد.”

براد ليس سعيدًا بقرار ابنته

وكانت الفتاة البالغة من العمر ١٨ عامًا، قد نشرت مؤخّرًا إشعارًا في صحيفة لوس أنجلوس تايمز، واضحة بشأن نواياها. ووفقا لوثائق المحكمة، أعلنت أنّها أسقطت كلمة “بيت” من لقبها، وغيرت اسمها من شيلوه نوفيل جولي بيت إلى شيلوه نوفيل جولي. نُشر الإشعار في الصّحيفة في ١٧ يونيو و٢٤ يونيو و١ يوليو و٨ يوليو.

وتقدمت شيلوه بطلب لإسقاط “بيت” بشكل قانونيّ في عيد ميلادها الثامن عشر في مايو، حتّى أنّها دفعت أتعاب محاميها الخاصّ للتّعامل مع الدّعوى. تأتي هذه الخطوة الجريئة وسط طلاق والديها المثير للجدل منذ سنوات. وقال مصدر في وقت سابق لمجلّة بيبول إن “بيت” كان “على علم ومنزعجًا” بشأن تغيير الاسم.

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لقد امتثلت شيلوه لجميع المتطلّبات القانونيّة

يتطلّب قانون ولاية كاليفورنيا من الأفراد الذين يسعون إلى تغيير الاسم نشر طلب في قسم الإشعارات في إحدى الصحف المتداولة بشكل عام. لم يمرّ قرار شيلوه بالإعلان علنًا عن تغيير اسمها دون أن يلاحظه أحد، إذ ورد أنّ أولاد الزّوجَين السّابقَين الآخرَين أسقطوا أيضًا لقب “بيت” في الأماكن العامّة والسجلّات المدرسيّة.

مع اقتراب موعد جلسة الاستماع الجديدة، تتّجه كلّ الأنظار نحو “شيلوه” وخطوتها التّالية. وينتظر العالم بفارغ الصّبر الحكم النّهائيّ، الذي قد يمثّل علامة فارقة في ملحمة جولي-بيت المستمرّة.