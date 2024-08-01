أيتن عامر تروج لأغنيتها الجديدة "إفراج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روجت الفنانة أيتن عامر لأغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم "إفراج"، ومن المقرر طرحها اليوم الخميس عبر قناتها بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشرت أيتن مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي على أنغام أغنية، طالع خلاص بكرة براءة"، من فيلم "اللي بالي بالك"، وذلك على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إفراج بكرة الساعة ٥ اللينك في البايو، اشتركوا في القناة الرسمية على اليوتيوب".

وحققت النجمة أيتن عامر نجاحاً من خلال أغنيتها الأخيرة "مثيرة للجدل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

"مثيرة للجدل" من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان نورهان البغدادى، ميكس وماستر زووم، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا، وتم تصويره فى دبى.

وشاركت أيتن عامر في دراما رمضان الماضية، من خلال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" من بطولة هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، فاطمة الصفى، عبدالله الطراروة، ليلى عبد الله، نور الغندور، وغيرهم.

كما شاركت فى مسلسل "جودر" وشارك في البطولة كل من: ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر، عابد عناني، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

اقرأ أيضا:

كيف علق المخرج محمد سامي على فارق الطول بينه وبين زوج شقيقته؟

بإطلالة "جريئة".. أحدث ظهور لـ سارة سلامة والجمهور يعلق (صور)