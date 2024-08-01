داليا البحيري توجه رسالة لـ بشرى بمناسبة حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة داليا البحيري، الفنانة بشرى بعد احتفالها بحفل زفافها على خالد حميدة مساء الأربعاء، بالساحل الشمالي، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

ونشرت داليا، صورة تجمعها بالعروسين، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتبت: "مبروك أختي وصديقتي بوشبوش، ربنا يسعد قلبك ويهنيكي"، لترد عليها بشرى قائلة: "أنتي اللي أختي وحبيبتي، وديمًا صاحبة واجب وجدعة وداعمة".

وحضر حفل زفاف بشرى وخالد حميدة مجموعة كبيرة من نجوم الفن بينهم درة وهاني رمزي ومحمود حميدة ولقاء سويدان ونور النبوي ورانيا يوسف ولبلبة ولقاء الخميسي.

يذكر أن الفنانة داليا البحيري تشارك في مسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد، الذي كان من المقرر أن يعرض في موسم رمضان الماضي 2024، ولكن خرج من السباق لعدة أسباب.

اقرأ أيضًا:

كيف علق المخرج محمد سامي على فارق الطول بينه وبين زوج شقيقته؟

لأول مرة.. شهيرة تكشف كواليس جديدة عن مقبرة أحمد زكي وسر عدم زواجه بعد هالة فؤاد