أطاحت ب "عصام صاصا" .. أنغام تتربع على قائمة المحتوى الأكثر رواجا بأغاني "تيجي نسيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت المطربة أنغام، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، بموقع الفيديوهات يوتيوب، بـ 3 أغاني من ألبومها "تيجي نسيب"، بعد 4 أيام من طرحه الأحد الماضي.

المطربة أنغام تصدرت المركز الأول، وحققت أغنيتها "إنت مين" ما يزيد عن الـ 953 ألف مشاهدة، عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، وهي من كلمات الشاعرة هالة علي، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور

وحلت في المركز الثاني، أغنية "تيجي نسيب"، وحققت ما يزيد عن النصف مليون مشاهدة، في حين جاءت بالمركز الثالث، أغنية "خليك معاها"، ونالت أكثر من 400 ألف مشاهدة، وكتب كلمات الأغنيتين، الفنان أكرم حسني،

المطربة أنغام تصدرت القائمة على حساب أغاني مقدمي أغاني المهرجانات الشعبية، ومنهم عصام صاصا، الذي حل بالمركز الرابع بأغنية "عينيا بتبكي م اللى فيا"، وكذلك عفروتو ، الذي جاء بالمركز السادس، بأغنية " منوعات"

ألبوم "تيجي نسيب"، تولت أنغام إنتاجه عبر شركتها "صوت مصر"، وأشرف على الإنتاج المنتج الفني محمد الشاعر

الألبوم بدأ العمل على تصوير أغانيه، منذ 6 شهور، وتولى إخراج الأغاني المخرج حسين شعبان، والمخرج يوسف حامد

وتعاونت المطربة أنغام، مع الشعراء ، أمير طعيمة، نادر عبد الله، مصطفى حدوتة، عمار مصطفى، و الشاعرات نور عبد الله، وهالة علي.

وكتب الفنان أكرم حسني، أغاني "تيجي نسيب"، و "خليك معاها"، ولحن لها الفنان محمد الشرنوبي، أغنية " القلوب أسرار"، و الفنان تامر عاشور اغنية "كان بريء"، وقدمت المطربة أنغام من ألحان الملحن الراحل رياض الهمشري، اغنية " بقالك قلب".

ووضع ألحان أغاني الألبوم، الملحنين، عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، مصطفى العسال، أحمد الناصر، محمود خيامي، وتولى التوزيع الموزعين، طارق مدكور، نادر حمدي، محمد العشي، مادي، خالد سليمان

"تيجي نسيب"، وهو الألبوم رقم 29 في مسيرة المطربة أنغام، والذي يأتي بعد 5 سنوات، من طرحها ألبوم "حالة خاصة جدا"، هو أول ألبومات شركتها الخاصة، عقب نهاية عقدها مع شركة روتانا