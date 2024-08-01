شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية الشهرة لخالد جلال بدءًا من اليوم بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية الشهرة للمخرج الكبير خالد جلال بداية من اليوم الخميس وحتى يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، وذلك على مسرح "يو"، في تمام الساعة 9 مساء.

وكانت شركة ds+ طرحت البرومو التشويقى للعرض المسرحى "الشهرة"، وهب موسيقى وألحان أحمد طارق يحيى، مصممة استعراضات خديجة العرقان، مصمم الملابس نيفين رأفا، أشعار محمود المليجي، ديكور عمرو عبد الله.

وقال المطرب والممثل محمد سراج، أحد أبطال مسرحية "الشهرة" في تصريح سابق لـ ”الخليج 365”، إنه سعيد بعرض المسرحية في مهرجان العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن المسرحية من تأليف وإخراج خالد جلال وهي بطولة شبابية يشارك فيها دفعة مركز الإبداع الثالثة بفئتيها b ،a.

وأضاف محمد سراج أن المسرحية يتم التحضير لها منذ فترة طويلة وهي كوميدية استعراضية غنائية درامية وقام بالألحان والتوزيع أحمد طارق يحيي والأشعار للشاعر محمود مليجي.

وأكمل محمد سراج حديثه أن المسرحية مناسبة لكل أفراد الأسرة، وكل زوار مدينة ومهرجان العلمين الجديدة، وبذل فيها مجهود كبير وتتناول الأشخاص ممن يريدون تحقيق ذاتهم ونيل شهرة في مجالهم حتي لو بعيد عن مجال الفن.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ويشهد المهرجان فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.