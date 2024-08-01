ساندرا رزق تبرز جمالها بإطلالة شيك على شواطئ كان وتحظى بإعجاب الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق متابعيها من خلال مجموعة من الصور من زيارتها الحالية إلى مدينة كان، حيث كانت تقضي وقت رائع على الشاطئ، وظهرت ساندرا بلوك صيفي إرتدت فيه كروب توب زاهي الالوان مع سروال أبيض واسع و سترة ذات اكمام طويلة فوقهم، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وحملت ساندرا رزق حقيبة يد من دار أزياء Hermès، يصل سعرها إلى 95,000 دولار.

و في وقت سابق، شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها الحالية إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.