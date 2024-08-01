نسرين طافش ترقص على أنغام أغنية "نار" في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش، مقطع فيديو، وهي ترقص على أنغام أغنية "نار" لـ"حكيم".

ونشرت الفيديو عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلقت: "نار".

يذكر أن آخر الأعمال الفنية لـ نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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