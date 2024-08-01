حميد الشاعري يشوق جمهوره لحفل "كاسيت 90" ضمن فعاليات مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان حميد الشاعري لإحياء حفل غنائي بعنوان"كاست 90" المقرر إقامته اليوم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة لدورته الثانية، ويشاركه الحفل عدد من نجوم التسعينات، وذلك بالتعاون مع هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية

وشوق حميد متابعيه للحفل ونشر صورة تجمعه بالفنان هشام عباس، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "تجهيزات حفل كاسيت 90 في العلمين الخميس".

ويضم الحفل عدد من نجوم الغناء من بينهم: حميد الشاعري، خالد عجاج، هشام عباس، محمد فؤاد، وإيهاب توفيق.

مهرجان العلمين هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي.

ويشهد هذا العام فعاليات متنوعة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.

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