بـ الرقص والزغاريد.. لقاء سويدان في حفل زفاف الفنانة بشرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

ظهرت الفنانة لقاء سويدان وهي ترقص مع الفنانة بشرى من حفل زفافها على رجل الأعمال خالد حميدة، المقام مساء يوم الأربعاء، بالساحل الشمالي. وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

ونشرت لقاء مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "فرحانة ليكي جدا حبيبتي، أعز أصحاب".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل زفاف النجمة بشرى ورجل الأعمال خالد محمود حميدة المقام حاليا بالساحل الشمالي.

وأقيم حفل الزفاف بالقرب من أحد شواطئ الساحل الشمالي، بحضور محمود حميدة ولبلبة ورانيا يوسف ولقاء الخميسي وزوجها اللاعب السابق محمد عبد المنصف وإيمي سالم، ولقاء سويدان، ونور خالد النبوي وآخرين.

اقرأ أيضا:

أطاحت ب "عصام صاصا" .. أنغام تتربع على قائمة المحتوى الأكثر رواجا بأغاني "تيجي نسيب"

بإطلالة "جريئة".. أحدث ظهور لـ سارة سلامة والجمهور يعلق (صور)