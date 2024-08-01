منة فضالي تنعى حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة منة فضالي المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، الذي رحلوا عن عالمنا منذ قليل، إثر حادث سيارة مروع على طريق الضبعة.

وكتبت منة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام: "عندي صدمة والله مش قادرة أستوعب الخبر لا حول ولا قوة إلا بالله إيه الوجع ده ربنا يرحمكم برحمته يارب".

وأعلن الفنان عصام السقا خبر الوفاة عبر حسابه بموقع فيسبوك: "يا وجع القلب يارب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا"

وتابع: "حسام شوقي وفتحي اسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يارب الصبر من عندك يارب"