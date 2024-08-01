عمرو سعد يعلن توقفه عن التصوير لمدة أسبوع حدادا على المنتج حسام شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعرب الفنان عمرو سعد عن حزنه الشديد بعد وفاة المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، بعد أن وافتهم المنية في حادث سيارة مروع على طريق الضبعة.

وكتب عمرو عبر حسابه بموقع الرسمي التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أعلن الحداد العام وتوقفي عن أي عمل فني أقوم بتصويره الآن لمدة أسبوع حدادا على أخي وصديقي المنتج الكبير حسام شوقي".

وتابع: "بعد أن تلقيت اليوم خبر وفاة أصدقائي المنتجين حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال إثر حادث كبير، ربنا يرحمهم جميعا فهو أرحم الراحمين، ارجوكم الدعاء ليهم بالرحمة والمغفرة وأن يجعل الله مثواهم الجنة".

وأعلن خبر الوفاة الفنان عصام السقا عبر حسابه بموقع فيسبوك، وكتب: "يا وجع القلب يارب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا".

وتابع: "حسام شوقي وفتحي اسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يارب الصبر من عندك يارب".

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