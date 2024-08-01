أكرم حسني ينعى حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا منذ قليل المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي، والمنتج الفني محمود كمال، والمنتج فتحي إسماعيل، في حادث سيارة مروع على طريق الضبعة.

وحرص الفنان أكرم حسني على نعيهم وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "خبر حزين جدا، الأستاذ حسام شوقي والأستاذ شوقي إسماعيل في ذمة الله".

وأعلن خبر الوفاة الفنان عصام السقا عبر حسابه بموقع فيسبوك: "يا وجع القلب يارب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا".

وتابع: "حسام شوقي وفتحي اسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يارب الصبر من عندك يارب".

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