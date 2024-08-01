الشركة المتحدة تنعى حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نعت الشركة المتحدة في بيان لها المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال

وجاء في البيان: "تنعي الشركة المتحدة الزملاء حسام شوقى وفتحي إسماعيل ومحمود كمال جمال الدين بشركة سينرجي والذين وافتهم المنية إثر حادث أليم، داعية المولي عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسوان، وتتقدم الشركة والعاملون بها بخالص العزاء لأسر المتوفين"

ورحل عن عالمنا منذ قليل المنتج حسام شوقي والمنتج فتحي إسماعيل والمنتج محمود كمال، في حادث سيارة مروع على طريق الضبعة