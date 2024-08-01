من صناع "الحشاشين".. معلومات عن المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال بعد رحيلهم في حادث مروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

فقد الوسط الفني، في حادث أليم 3 من أبرز من رموز الإنتاج الدرامي، وهم: حسام شوقي، ومحمود كمال، و فتحي إسماعيل.

المنتج الفني علي فتح الله، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله في حادث أليم للوسط الفني وفاة الزملاء والأصدقاء والأخوة الأساتذة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وإصابة خطيرة وبالغة لتامر فتحي، ربنا يرحمهم ويغفر لهم".

ورحل الثلاثة في حادث سير أليم، على طريق الضبعة.

من هم؟

المنتج الراحل حسام شوقي، شغل منصب المشرف العام على الإنتاج في شركة "سينرجي"، منذ سنوات، وأشرف على إنتاج مجموعة من أهم الأعمال الدرامية، في مقدمتها مسلسلات "الحشاشين"، و "الاختيار"، و "القاهرة كابول".

وخلال مشواره، تولى أيضا الإشراف على إنتاج ما يزيد عن 60 عمل، منها: (حكايات جروب الدفعة، اللي مالوش كبير، بين السما والأرض، البرنس، نسل الأغراب، موسى، وهجمة مرتدة) وغيرها

المنتج المنفذ فتحي إسماعيل، رحل بعد مشاركته في إنتاج حوالي 20 مسلسل، منها: الحشاشين، الاختيار، الفتوة، ضل راجل، كلبش، العراف، فرقة ناجي عطا الله)، وإفلام: (أنا وابن خالتي، من أجل زيكو، وبرنامج "سهرانين"

المنتج الراحل محمود كمال تولى مهام المنتج الفني، في 16 مسلسل، منها: حق عرب، ضرب نار، جزيرة غمام، ضربة معلم، وعفاريت عدلي علام، مأمون وشركاه