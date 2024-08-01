هاني عبدالله يكشف عن الناجي الوحيد في حادث وفاة ثلاث منتجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

رحل عن عالمنا منذ قليل المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال في حادث سيارة مروع على طريق الضبعة.

وكشف المنتج هاني عبدالله عن الناجي الوحيد من الحادث، وهو المنتج تامر فتحي، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "لا حول ولا قوة إلا بالله في حادث أليم للوسط الفني وفاة الزملاء والأصدقاء والأخوة والأساتذة، حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، وإصابة خطيرة وبالغة لتامر فتحي، ربنا يرحمهم ويغفر لهم".

وأعلن الفنان عصام السقا خبر الوفاة عبر حسابه بموقع فيسبوك وكتب: "يا وجع القلب يارب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا، حسام شوقي وفتحي اسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يارب الصبر من عندك يارب"