فن ومشاهير

"مش قادر أصدق هموت".. إدوارد ينعى المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان إدوارد المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، الذي رحلوا عن عالمنا منذ قليل، إثر حادث سيارة مروع على طريق الضبعة.

وكتب عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "مش قادر أصدق هموت ربنا يرحمكم، مش قادر أصدق كنا سوا من شهر إحنا التلاتة في بيروت كنا بنضحك ومبسوطين، مش قادر أصدق ربنا يرحمكم ويجمعني بيكم".

وأعلن الفنان عصام السقا خبر الوفاة عبر حسابه بموقع فيسبوك، وكتب: "يا وجع القلب يارب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا، حسام شوقي وفتحي اسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يارب الصبر من عندك يارب".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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