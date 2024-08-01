شكرا لقرائتكم خبر عن آخر صورة للراحلين حسام شوقي وفتحي إسماعيل.. توفوا سويا والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن المنتج الراحل فتحي إسماعيل كان يشعر انه سيجتمع مع صديقه المنتج حسام شوقي في دار الأخرة، حيث اجتمع الثنائي في آخر صورة نشرها فتحي من خلال حسابه على إنستجرام أبريل الماضي، مثلما اجتمعا في حادث مؤلم أدي الي وفاتهما والمنتج محمود كمال.



اخر صورة لفتحي اسماعيل مع حسام شوقي

وكشف مصدر طبى عن وفاة حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل والمنتجين الفنيان بالشركة، إثر تعرضهم لحادث مروع على طريق الضيعة.

وقال مصدر طبى، إن حسام شوقى ومحمود كمال وفتحي إسماعيل كانوا يستقلون سيارة على طريق الضبعة وتعرضوا لحادث أليم نتج عنه وفاتهم جميعا.