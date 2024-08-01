شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال وهند صبرى وسلامة ينعون حسام شوقى ومحمود كمال وفتحي إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج محمد سلامة، حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل المنتجين الفنيين بالشركة، وكتب من خلال حسابه على فيس بوك قائلا: "انا مش مستوعب ولا مصدق.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأستاذ حسام شوقي والأستاذ فتحي إسماعيل والأستاذ محمود كمال.. الرجاء الدعاء لهم بالرحمه والمغفره".

كما نعى المؤلف عبد الرحيم كمال الراحلين قائلا:" لا إله إلا الله حسام شوقي الاخ والصديق الغالي وفتحي إسماعيل الاخ والصديق ومحمود كمال الاخ والصديق في ذمة الله اللهم ارحمهم واغفر لهم واقبل عليهم بفضلك ورضاك رجال محترمين وأخوة ومنتجين وعيش وملح وحاجات كتيرة اوي لا إله إلا الله وإنا لله وانا اليه راجعون".

بينما كتبت النجمة هد صبرى قائلة: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. خبر صادم و حزين .. الله يرحمهم و يغفرلهم و يتغمّدهم برحمته الواسعة.نسألكم الفاتحة و الدعاء لروحهم".

حزن شديد أصاب الوسط الفني بعد إعلان وفاة المنتج حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق الضبعة.



عبد الرحيم كمال



محمد سلامة