نقابة المهن التمثيلية تنعى حسام شوقى ومحمود كمال وفتحي إسماعيل

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القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن التمثيلية، حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل المنتجين الفنيين بالشركة، قائلة:" تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى في وفاة المنتجين فتحى إسماعيل – حسام شوقى – محمود كمال، وتتقدم النقابة بخالص التعازى لأسرة الراحلين داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان".

حزن شديد أصاب الوسط الفني بعد إعلان وفاة المنتج حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق الضبعة.

وكان مصدر طبى كشف عن وفاة حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل والمنتجين الفنيان بالشركة، أثر تعرضهم لحادث مروع، أثناء استقلالهم سيارة على طريق الضبعة.