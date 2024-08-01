شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة ينعى حسام شوقى ومحمود كمال وفتحي إسماعيل: ربنا يتغمدهم برحمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم هانى سلامة، حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل المنتجين الفنيين بالشركة، وكتب من خلال حسابه على موقع الصور إنستجرام ناعيا:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. عزائي لآسر وأصدقاء المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي والمنتجين الفنيين فتحى إسماعيل ومحمود كمال بعد وفاتهم اليوم في حادث أليم.. ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم ويتغمدهم برحمته".

حزن شديد أصاب الوسط الفني بعد إعلان وفاة المنتج حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق الضبعة.

وكان مصدر طبى كشف عن وفاة حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل والمنتجين الفنيان بالشركة، أثر تعرضهم لحادث مروع، أثناء استقلالهم سيارة على طريق الضبعة.