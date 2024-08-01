شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مسرحية أسبوعيا في مهرجان العلمين الجديدة.. تبدأ اليوم بالشهرة والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح مسرحية الشهرة للمخرج خالد جلال، العروض المسرحية ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، اليوم الخميس على مسرح U في تمام التاسعة مساء، حيث تعرض المسرحية لمدة 3 ليال أيام الخميس 1 أغسطس والجمعة 2 أغسطس، السبت 3 أغسطس.

وأضاف مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية فعاليات خاصة بالعروض المسرحية، حيث يشهد المهرجان هذا العام عرض عدد من العرض منها التي تعتمد على الفنانين الشباب، وأخرى تعرض في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية.

وتنطلق مسرحية الشهرة اليوم الخميس 1 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وتستمر العروض المسرحية أسبوعياً حتى نهاية المهرجان، حيث تعرض مسرحيات السندباد بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم، التليفزيون بطولة حسن الرداد وإيمى سمير غانم، البنك سرقوه بطولة أشرف عبد الباقى وكريم محمود عبد العزيز وميرنا جميل ودكان أحلام.

مسرحية الشهرة عرض كوميدي استعراضي حول تقدم عدد من الشباب الموهوبين بحثًا عن فرص الالتحاق بمؤسسة فنية مرموقة، ويخوضوا صراع طويل من أجل تحقيق حلم الشهرة!.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ويشهد المهرجان فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.