شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ينعى حسام شوقى ومحمود كمال وفتحي إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم كريم عبد العزيز، حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل المنتجين الفنيين بالشركة، وكتب عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "بكل الألم و الحزن أنعى اخواتى وأصحابى وحبايبى حسام شوفى وفتحى اسماعيل ومحمود كمال لقد كانوا مثالا للرجولة والأصالة ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم ويصبرنا".



كريم عبد العزيز

حزن شديد أصاب الوسط الفني بعد إعلان وفاة المنتج حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق الضبعة.

وكان مصدر طبى كشف عن وفاة حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل والمنتجين الفنيان بالشركة، أثر تعرضهم لحادث مروع، أثناء استقلالهم سيارة على طريق الضبعة.