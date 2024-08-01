شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعي تنعي حسام شوقى وفتحي إسماعيل ومحمود كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير جريدة وموقع الخليج 365 المنتج حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بـ شركة سينرجى، والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال، بعد تعرضهم لـ حادث سير مروع على طريق الضبعة.

ونشرت علا الشافعي صورة من خبر الوفاة عبر صفحتها على "فيسبوك"، حيث كتبت: "مين هيناكف فيا تاني ياحسام، ياريتك كنت طولت حبة في آخر مقابلة بدري قوى ياحسام ربنا يرحمك أنت وفتحى ومحمود، مع السلامة يا دفعة".

كما نعاهم منذ قليل الفنان عمرو سعد، حيث كتب على حسابه بموقع فيس بوك:"أنا لله وانا اليه راجعون، أعلن الحداد العام وتوقفي عن أى عمل فنى أقوم بتصويره الآن لمدة أسبوع حداداً على أخى وصديقى المنتج الكبير حسام شوقي، بعد أن تلقيت اليوم خبر وفاة اصدقائي المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال أثر حادث كبير، ربنا يرحمهم جميعا فهو ارحم الراحمين، ارجوكم الدعاء ليهم بالرحمة والمغفرة وان يجعل الله مثواهم الجنة".