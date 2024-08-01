شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى وعمرو يوسف وليلى علوى ينعون حسام شوقى ومحمود كمال وفتحي إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم أحمد حلمى حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل المنتجين الفنيين بالشركة، وكتب أحمد حلمى قائلا خبر حزين الله يرحمهم ويغفر لهم يارب".

بينما كتب عمرو يوسف: "ربنا يرحمكم و يصبر أهاليكم و يصبرنا"، وكتبت ليلى علوى:" لا حول ولا قوة إلا بالله، خبر مؤلم وصعب جدا جدا.. ربنا يرحمهم ويلهم عائلاتهم الصبر والسكينة من عنده.. انا لله وانا اليه راجعون".

حزن شديد أصاب الوسط الفني بعد إعلان وفاة المنتج حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق الضبعة.

وكان مصدر طبى كشف عن وفاة حسام شوقى المشرف

العام للإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل والمنتجين الفنيان بالشركة، أثر تعرضهم لحادث مروع، أثناء استقلالهم سيارة على طريق الضبعة.



عمرو يوسف



ليلى علوي