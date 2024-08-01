شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع الرابع من مهرجان العلمين الجديدة يخطف الأنظار بحفلين وفعاليات هامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسبوع تلو الآخر تجذب فاعليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة الأنظار من خلال المفاجآت الذى يحملها كل أسبوع، وهو ما يستمر مع الأسبوع الرابع من المهرجان بحفلين ضخمين ينتظرهما جمهور كبير، وذلك بداية من الليلة مع حفل كاسيت 90، الذى يتضمن أربعة من أهم النجوم في تاريخ الأغنية المصرية والعربية بعدما اشتهروا بمسيرة حافلة وبصمات واضحة خاصة لدي جيل التسعينات، وهؤلاء النجوم هم محمد فؤاد، حميد الشاعري، إيهاب توفيق، خالد عجاج، هشام عباس، وبالتالي من المفترض أن يرفع الحفل شعار كامل العدد بحضور جماهيري كبير وإقبال ضخم من محبي هؤلاء النجوم خاصة أن فكرة الحفل منذ الإعلان عنها لاقت قبول كبيراً وثناء عكسته وسائل السوشيال ميديا المختلفة على جمع كل تلك الأسماء الكبيرة في حفل واحد بمهرجان العلمين.

حفل كاسيت 90 ورامى جمال

مفاجآت الأسبوع الرابع وفاعلياته لا تتوقف عند حفل كاسيت 90، إذ من المرتقب غداً أيضاً حفلاً لنجم كبير بحجم رامى جمال في الثاني من أغسطس، وهو الحفل الذى سيتضمن العديد من المفاجآت الضخمة لجمهور المطرب والملحن الشهير إذ اعتاد خلال حفلاته على مفاجأة محبيه بأهم الأغاني الذى غناها ولحنها بمسيرته المميزة.

مسرحية الشهرة

أيضاً لا تقتصر مفاجآت الدورة الثانية من مهرجان العلمين على الحفلات فحسب وإنما هناك أيضاً لمحبى المسرحيات أحد أهم العروض المسرحية الممثلة في "الشهرة" للمخرج المبدع خالد جلال الذى اعتاد جمهور المسرح خلال السنوات الأخيرة على مشاهدة أفضل المسرحيات من إخراجه خاصة مع اعتياده في كل مرة على مد الفن المصري والعربى بأهم النجوم والنجمات الشباب باكتشافهم خلال عروضه المسرحية المختلفة، ومن ثم يصبحوا نجوماً فيما بعد مثلما حصل مع مسرحيات مثل قهوة سادة، كلنا واحد، وغيرها من العروض المسرحية الهامة بتاريخ المسرح.

كل ما يحدث من فعاليات هو بمثابة استكمال لثلاثة أسابيع تضمنوا أحداثاً مميزة ناسبت اهتمام محبي الترفيه سواء من الأسرة المصرية أو العربية بمختلف الأعمار ممن وجودوا في المهرجان عالماً خاصاً مع حفلات غنائية لكبار النجوم بداية من الكينج محمد منير ومدحت صالح ثم كاظم الساهر وماجدة الرومي ونهاية الأسبوع الماضى مع تامر حسنى والموسيقار هاني شنودة مع فرقة المصريين، كل ذلك مع تجهيزات خاصة جداً على مسرح u arena والذى ساهم في خروج الحفلات بشكل لائق ومواصفات عالمية على أعلى مستوى لإمتاع كافة الحضور خاصة مع ضخامة المسرح والإمكانات المتوافرة به كأحد أضخم المسارح الموجودة بالشرق الأوسط.