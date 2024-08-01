شكرا لقرائتكم خبر عن دكتور محمد حسن فى ندوة روايات السيرة: فاطمة عادل أبدعت في تقديمها والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل ندوة روايات السيرة قديماً وحديثاً ضمن فعاليات الدورة السابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وأدار الندوة الدكتورعبد الكريم الحجراوي، وبمشاركة كلاً من الدكتور محمد حسن حافظ، والفنانة فاطمة عادل والفنانة صفا هلالي.

وقال الدكتور محمد حسن بعدما أبدعت الفنانة فاطمة عادل في تقديم واحدة من السير القديمة خلال الندوة:

أعرف فاطمة عادل من 2012 ولكن أول مرة ألتقي بها اليوم، فعندما عرض علي الدكتور أحمد مجاهد تلك الندوة سعدت جداً وطلبت أن تكون فاطمة عادل وصفا هلالي موجودة، فاطمة خطوة متقدمة جداً لابد أن نشكر حسن الجرتلي عليها، ونشكر كل فرقة مستقلة قدمت إسهام أصبح قيمة مضافة للفن.

وتابع: وميزة فاطمة عادل عندما سمعتها في فيلم تامر عيسي قولت له أخيراً هناك مطربة استطاعت أن تؤدي المربع وتسيطر عليه لأن المربع هو صوت ذكوري أكثر، وبالنسبة للراويات الشعبيات التي رأيتهم خلال تجربتي كانوا كثرة ففي أقصى جنوب أسيوط تلك البلد التي يلتقي فيها الجبل بالنيل وهي منطقة صغيرة زراعياً وبها جزء صحراوي، وجدت هناك أكثر من سيدة تعرف السيرة وتحفظها عن ظهر قلب ولكن لم استطع تسجيل معهم ولكن هناك امرأة قابلتها لن استطيع أن أنساها وجعلت ابنها هو من يقول السيرة وهي بجواره كانت تلقنه، والسيدة الوحيدة التي استطعت أن أسجل معها كانت شقيقة شاعر صعيدي هو عبد المجيد فرغلي بلغني أنه يعيد صياغة السيرة الهلالية وذهبت إليه بالفعل وسجلت معه وعندما كان يحتاج لمساعدة طلب أن يستعين بشقيقته ووصلنا إليها وهي السيدة رتيبة فرغلي وأكرمتنا وكانت نموذج جيد وعندما سألتها انطلقت في السرد وعندما سجلت معها لأول مرة كان ولادها يشعرون بالضيق بسبب ذلك.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.