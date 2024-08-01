شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ينعى حسام شوقى ومحمود كمال وفتحي إسماعيل: إخواتى الطيبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم أحمد السقا، حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل المنتجين الفنيين بالشركة، وكتب عبر حسابه على فيس بوك قائلا: "ببالغ الحزن والآسى أنعى زملائى و أصدقائى وأخواتى الخلوقين الطيبيين الأستاذ حسام شوقى والأستاذ فتحى إسماعيل والأستاذ محمود كمال.

اللهم تغمدهم بواسع رحمتك ومغفرتك ورضوانك وأسكنهم فسيح جناتك وألهم أهلهم الصبر والسلوان".

حزن شديد أصاب الوسط الفني بعد إعلان وفاة المنتج حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق الضبعة.

وكان مصدر طبى كشف عن وفاة حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل والمنتجين الفنيان بالشركة، أثر تعرضهم لحادث مروع، أثناء استقلالهم سيارة على طريق الضبعة.