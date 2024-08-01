شكرا لقرائتكم خبر عن مرقس عادل ومحمد شاهين ينعون حسام شوقى ومحمود كمال وفتحي إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج مرقس عادل، حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل المنتجين الفنيين بالشركة، وكتب من خلال حسابه على فيس بوك قائلا:" يا وجع القلب .. أنا مصدوم ومش فاهم .. ومش عارف استوعب.. امبارح بليل لسه مكلمني فتحي اسماعيل في التليفون وبنهزر ولسه بيحلم ومن كام يوم قاعدين بنتكلم عن بكره والمستقبل ولسة بتكلم مع استاذ حسام وبندردش في بكرة واللي جاي ومش عارف أنسى كلمة متقلقش يا دكتور ولا كلمة واحشني يا دكتور ومتتعبنيش معاك هتعملي فيها مش عارف ايه.. ومحمود كمال الطيب المحترم اللي دايما كان بيسأل عليا بكل ود وحب واحترام .. حقيقي مصدوم هتوحشوني اوي.. اشهد قدام الله كنتم أجمل وأجدع وأرجل الناس".

ونعى المغنى محمد شاهين قائلا:" مش قادر استوعب والله انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمهم ويغفرلهم ويصبر اهالهيم علي فراقهم يارب، لسة شايفهم ومسلم عليهم يارب دي الدنيا يارب نتعظ ونفهم اللي بيحب حد يروح يقوله واللي شايل من حد ميشلش الدنيا ملهاش لازمة ادعولهم بالرحمة الناس دي كانت محترمة ومش هتدوم غير السيرة الطيبة، حسام شوقي ، محمود كمال، فتحي إسماعيل".

حزن شديد أصاب الوسط الفني بعد إعلان وفاة المنتج حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق الضبعة.

وكان مصدر طبى كشف عن وفاة حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل والمنتجين الفنيان بالشركة، أثر تعرضهم لحادث مروع، أثناء استقلالهم سيارة على طريق الضبعة.



محمد شاهين