شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير : تكريمي من المهرجان القومي هو تتويج لمسيرتي الفنية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل ندوة تكريم الفنان القدير أحمد بدير خلال فعاليات الدورة السابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح، وأدار الندوة الإعلامية هبة فهمي، وبمشاركة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر محرر كتاب أحمد بدير.

استهلت الإعلامية هبة فهمي حديثها قائلاً: هذا المهرجان يحمل في طياته الكثير ويقوم بتكريم للفنانين الذين اثروا الحياة الفنية، واليوم نحن في أمس الحاجة ليكون لدينا حالة تمسك بهويتنا ، وفي هذه الدورة المهرجان اختار مجموعة من أسماء المكرمين وكل اسمه له رونقه الخاص، واليوم نحن نحتفي بأيقونة من أيقونات الفن، عيون الصقر الذي استطاع التقاط مشاعر كثيرة أدوار مختلفة قدم تجربة فريدة من نوعه، هو الفنان القدير أحمد بدير فنان قدير قدم لنا حالات مختلفة في التلفزيون والمسرح.

ومن جانبه قال أحمد بدير: أي تكريم للممثل يكون مميز وأنا المميز بالنسبة لي أن التكريم من المسرح فالمسرح هو الأساس بالنسبالي ، فهذا التكريم هو تتويج لمسيرة الفنية وأشكر الأستاذ جمال عبد الناصر علي الكتاب الذي قدمه لأنه طرح الكثير من الأشياء التي لم أكن أعرفها عن نفسي، المسرح يجري في دمي وله متعة خاصة، ولكن لاشك أن باقي الوسائط لهم معزة لدي وأول جائزة حصلت عليها من وسيط الإذاعة، وأنا أهتم بتفاصيل الشخصية بعيدا عن المكان الذي أقدمه فيه، ولكن متعة الفنان في المسرح هو إسعاد الناس في لحظتها، فالمسرح علاج لهم وعلاج لي أنا شخصياً، وممثل المسرح يكون لديه كل الأدوات التي يصل بها للجمهور وأنا وصلت للسينما والتلفزيون من خلال المسرح.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.