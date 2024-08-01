شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر عن أحمد بدير: عاشق للفن منذ طفولته وتأثر كثيرا بالريحاني والمليجي والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر خلال ندوة تكريم الفنان القدير أحمد بدير بالمهرجان القومي للمسرح: في البداية أود أن أشكر إدارة مهرجان القومي للمسرح لإختياري أن أكتب عن الأستاذ أحمد بدير، وعندما عرض علي الفنان محمد رياض رئيس المهرجان الأمر قولت له لو كنت خيرتني كنت سأختار الأستاذ أحمد بدير، وسعادتي كانت أكبر عندما بدأت أكتب وأتعمق في شخصية أحمد بدير، وهو كان متعاون معي جدا في كل تفاصيل الشخصية، وكتابي لأحمد بدير هو الكتاب الرابع لي، وبشكر الفنان أحمد بدير على مساعدته لي فقد فتح لي أرشيف كبير جدا من الصور ظللت لوقت طويل أختار منها ، كما قام بتصحيح للعديد من الأمور التي كانت منتشرة عنه بالخطأ مثل تاريخ ميلاده وكذلك مكان مولده،

وتابع عبد الناصر: بدأت كتابي ببداية شغفه بالفن أبدأ لأنه جزء في حياته لم يكن معروف، كيف حب أحمد بدير الفن، فأحمد بدير كان الفن بالنسبة له هدف، وكان يشاهد الأعمال الفنية ثم يبدأ في تجسيده وكان يذهب للسينما ويشاهد الأفلام وهو طفل وكان ينام هناك، فهو عشق الفن منذ طفولته وتأثر بتجربة نجيب الريحاني وكذلك تأثر بمحمود المليجي ويصادف أنه يجسد شخصية محمود المليجي في مسلسل إسماعيل يس.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.