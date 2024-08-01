أحمد فهمي يثير الجدل حول عدد زيجاته المتوقعة

مازح الفنان أحمد فهمي صديقه الفنان أحمد سعد بسبب عدد زيجات كل منهما، وذلك خلال لقائهما في برنامج بيت السعد الذي يقدمه الفنان أحمد سعد وشقيقه عمرو سعد ويعرض عبر شاشة "إم بي سي 1.

أحمد فهمي يسخر من تكرار زيجاته

وأكد أحمد فهمي أنه يشعر دائماً بأن أحمد سعد شقيقه، ومازحه مؤكداً أنه في كل مرة يقوم بعمل كارثة يفاجأ بأحمد سعد يقوم بكارثة أكبر منها تجعل الجميع ينسى المشكلة التي قام بها، وسخر فهمي من تعدد زيجات كل منهما وتوقع أنهما سيتجاوزان عدد زيجات الفنان مدحت صالح.

تحدث أحمد سعد عن عدم استقرار حياته الزوجية، وأكد أنه يتمنى الاستقرار ويبحث عنه في حياته دائما، ووافقه الرأي أحمد فهمي وقال "أنا بحسد الناس المستقرة في الجواز، يا بختهم".

تفاصيل زيجات أحمد فهمي وأحمد سعد ومدحت صالح

الفنان أحمد فهمي تزوج ثلاث مرات، الأولى من شهد رمزي، والثانية من منة حسين فهمي والأخيرة من هنا الزاهد وأعلنا الطلاق منذ أشهر، ولم يعلنا عن أسرار هذا الانفصال المفاجىء رغم قصة الحب والاستقرار اللذين عاشاهما في بداية حياتهما الزوجية.

أما أحمد سعد فتزوج 4 مرات، الأولى من زوجته الأولى لبنى بيومى أم أولاده أحمد وجودي، ولكن هذا الزواج لم يستمر ووقع الطلاق بينهما 3 مرات متتالية، واحتفظ الثنائي على العلاقة بينهما بشكل جيد من أجل الأولاد، وبعدها ارتبط بالفنانة ريم البارودي وشهدت علاقتهما توتراً كبيراً حتى تم الانفصال، وبعدها تزوج من سمية الخشاب، والأخيرة كانت علياء البسيوني وأنجب منها ابنتين ثم تم الانفصال.

في حين أن الفنان مدحت صالح الذي استشهد أحمد فهمي بتعدد زيجاته، ققد أعلن في وقت سابق أنه تزوج 5 مرات كان أولها الفنانة نورا شقيقة الفنانة بوسي ووقع الانفصال بينهما بعد أشهر قليلة ثم تزوج ليلى صديق، شقيقة لاعب كرة القدم فاروق جعفر، وهي أم أولاده، وتزوج بعدها من الفنانة سمية الألفي ثم من الراحلة شيرين سيف النصر، ولم تستمر هذه الزيجات فترة طويلة ، وأخيرًا زوجته الحالية الشاعرة نورا الباز.

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