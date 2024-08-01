هجوم على الفنان أحمد حاتم قبل عرض "المُلحد"

القاهرة- الخليج 365
شنّ عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوم عنيفاً على الفنان أحمد حاتم بعد الإعلان عن طرح فيلمه الجديد "الملحد" في دور السينما قبل عرضه بنحو أسبوعين، حيث سيُعرض الفيلم في 14 آب (أغسطس) المقبل.
وفور عرض البرومو الرسمي للفيلم، هاجم عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أحد مشاهد هذا العمل السينمائي، الذي يهدّد فيه والد الشاب المُلحد ابنه بالقتل.
وبدأ منتقدو الفيلم يقارنون بين موقف الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي صوّر مشاهده في الفيلم لمدة أربعة أيام، ثم انسحب منه واعتذر لكل فريق العمل، قائلاً: "لن أكون أداة للحرب ضد ديني".
فيلم "المُلحد" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم: أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، ونجلاء بدر، وهو من تأليف إبراهيم عيسى .
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